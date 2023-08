Kenya Airways erwartet im August neue Flugzeuge

Kenya Airways erwartet im August die Lieferung eines dritten Embraer 170 Long Range Flugzeugs.

Das neue Flugzeug ist das erste von vier, mit denen die Fluggesellschaft noch in diesem Jahr ihr afrikanisches Streckennetz ausbauen will. Die anderen drei sind, wie kürzlich bekannt gegeben wurde, neue 737-800 von Boeing. Die 72-plätzige Embraer 170 wird Strecken nach Kenia, Uganda, Tansania, Ruanda, Burundi und Sambia bedienen. Kenya Airways, eine der führenden Fluggesellschaften Afrikas, muss sich noch immer vom Absturz einer 737-800 in Kamerun im letzten Jahr erholen. Hart trafen sie auch die gewalttätigen Ausschreitungen nach den Wahlen in Kenia im Frühling, die den Tourismussektor zu Fall brachten. Die zu 26 Prozent Air France-KLM gehörende Fluggesellschaft fliegt momentan 43 Destinationen in 39 Ländern an.