JAL will Treibstoffzuschläge erhöhen

Japan Airlines will die Treibstoffzuschläge auf internationalen Flügen nochmals erhöhen, nachdem sie bereits eine Anhebung der Tarife angekündigt hatte.

Am Dienstag hatte JAL öffentlich mitgeteilt, dass sie die Preise für Flüge nach Hawaii und anderen internationalen Destinationen um 10% anheben werde. Nun gab die Airline bekannt, sie habe die japanische Regierung darum ersucht, auch die Treibstoffzuschläge anpassen zu können. Diese würden auf der Strecke Japan-Hawaii auf US$ 208 pro Weg raufgesetzt, heute liegen sie bei US$ 180. Japan Airlines sagte, diese Anpassung sei aufgrund der Kerosinkosten notwendig und werde rückgängig gemacht, sobald sich der Treibstoffpreis wieder normalisiert.