Isländische WOW Air meint es ernst

Im Juni 2012 soll es laut Aussagen von WOW Air an den Start gehen, der Newcomer aus Island plant mit dreizehn neuen Destinationen.

In Island macht sich mit WOW Air ein neuer Low Cost Carrier startklar. Die Fluggesellschaft will zunächst mit zwei Airbus A320 ab Keflavik an den Start gehen und dreizehn Städte in Europa anfliegen. In Deutschland stehen Berlin, Stuttgart und Köln auf dem Programm und in die Schweiz soll nach Basel und Zürich geflogen werden. Weitere Destinationen sind Alicante, London, Paris, Lyon, Krakau, Warschau, Kaunas und Kopenhagen. Für die Zukunft plant WOW Air einen weiteren Ausbau von Flotte und Flugplan. Die Fluggesellschaft will sich aber auf Europa konzentrieren und auch zukünftig keine Routen nach Nordamerika anbieten. Die Airbus A320 von WOW Air werden mit 168 Sitzen eingerichtet und von Avion Express eingemietet. Avion Express wird durch Avion Capital Partners SA aus der Schweiz betreut.