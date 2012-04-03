WOW fliegt ab Sommer Stuttgart Island

Island Fans aus Baden-Württemberg können sich freuen, falls der Newcomer aus Island tatsächlich abhebt, wird er ab dem 1. Juni 2012 von Stuttgart nach Reykjavik fliegen.

Der Abflug auf die Insel aus Feuer und Eis wird immer dienstags um 13 Uhr 40 und donnerstags 13 Uhr 55 sein. Die Flüge von WOW Air werden mit einem modernen Airbus A320 durchgeführt. Die Maschinen bieten mit 168 Sitzplätzen eine konfortable Beinfreiheit und gewährleisten somit einen angenehmen 3,5-stündigen Flug. „Wir haben uns entschlossen, Stuttgart in den Flugplan mit aufzunehmen, da Baden-Württemberg aufgrund seines kulturellen und landschaftlichen Reichtums sowie seiner Lage im Herzen Europas eine sehr attraktive Region für isländische Reisende ist“, sagt CEO Baldur Baldursson. „Unseren Fluggästen aus Baden-Württemberg bieten wir hingegen nicht nur preiswerte, zuverlässige und komfortable Islandflüge, sondern auch ein einmaliges Reiseerlebnis. Hierzu trägt auch unser hervorragender Bord-Service mit landestypischen Spezialitäten bei“, so Baldursson weiter.