Iceland Express mietet Airbus Jets von CSA

Iceland Express hat mit Czech Airlines einen Mietvertrag für zwei Airbus A320 Maschinen von CSA Holidays unterzeichnet.

CSA Holidays wird die beiden A320 Verkehrsflugzeuge im Auftrag von Iceland Express täglich zwischen Keflavik und London verkehren lassen. Der Wechsel von Astraeus zu CSA Holidays wurde nötig, weil Astraeus vor ein paar Tagen den Verkehr einstellen musste und ein Konkursverfahren eröffnen liess. Iceland Express arbeitet nach eigenen Aussagen an einer eigenen Betriebserlaubnis, die beim isländischen Amt für Zivilluftfahrt angefragt wurde.