Icelandair übernimmt ersten Airbus A321LR

Icelandair Airbus A321LR (Foto: Icelandair)

Icelandair hat am 3. Dezember 2024 mit der Übernahme ihres ersten Airbus A321LR die Flottenerneuerung eingeleitet.

In ihrer 87-jährigen Firmengeschichte hat Islands Flag Carrier zum ersten Mal ein Flugzeug von Airbus übernommen und wird damit zur jüngsten Airbus Betreiberin. Bis im Sommer 2025 werden noch zwei weitere Airbus A321LR zur Flotte von Icelandair stossen. Die neuen Maschinen werden SMBC Aviation Capital Limited eingemietet.

Mit den Airbus A321LR wird Icelandair ihre Boeing 757 ersetzen, die jahrzehntelang das Rückgrat der Flotte bildete. Der A321LR bietet Platz für 187 Passagiere, 22 in der Saga Premium und 165 in der Economyklasse. In Verbindung mit den Pratt & Whitney GTF™-Triebwerken hat der A321LR eine Reichweite von bis zu 7.400 Kilometern (4.000 nautische Meilen), sodass das Flugzeug alle bisherigen Boeing 757 Ziele im Icelandair-Netz anfliegen kann.

Die A321LR ist laut Airbus bis zu 30 Prozent treibstoffeffizienter als die Boeing 757, was die Nachhaltigkeitsziele der Airline in Bezug auf Betriebseffizienz, CO₂-Reduzierung und verringerte Lärmbelastung im Vergleich zur vorherigen Flugzeuggeneration unterstützt.