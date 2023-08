Iberia fliegt nicht mehr nach Gibraltar

Die spanische Iberia wird wegen zu geringer Nachfrage ihre Flüge nach Gibraltar einstellen.

Das sagte die Fluggesellschaft gestern, 2,5 Jahre nachdem sie die erste Verbindung zwischen Spanien und der britischen Kolonie aufnahm. Die Strecke von Madrid nach Gibraltar wurde seit Dezember 2006 zweimal in der Woche geflogen und war die erste planmässige Verbindung einer spanischen Fluggesellschaft in die Region. Sie markierte das jüngste Hoch in der Geschichte der englisch-spanischen Beziehung am Fels.

„Es geht nur um den Mangel an Nachfrage,“ versicherte eine Sprecherin der Fluggesellschaft. Ausserdem befinde sich der Flughafen, der auch der Royal Air Force als Basis dient, auf Land, das im Vertrag von Utrecht von 1713 nicht den Briten zugesprochen wurde.