IATA zuversichtlich

IATA spricht in ihrem neuesten Airlines Financial Monitor von einem leichten Aufwärtstrend, wiederholt aber auch, dass die Airliner Industrie Jahresverluste in der Höhe von US$11 Milliarden erwarte.

In ihrem Bericht bemerkte die Organisation, dass die Treibstoffpreise im dritten Quartal gegenüber dem zweiten um US$10 angestiegen sind, respektive um US$14 gegenüber dem ersten Halbjahr. Dies werde die kleine Verbesserung des Verkehrsvolumens wieder aufheben. Die geflogenen Passagier-Kilometer stiegen in den ersten zwei Monaten des dritten Quartals um drei Prozent an und die Voraussichten für das vierte Quartal sind ebenfalls optimistisch. Die Auslastungen verbesserten sich im August und September enorm und erreichten höhere Prozentzahlen als in den vergangenen zwei Jahren. Dies bedeute einerseits höhere Gewinne, andererseits seien die Zahlen auch auf die verminderte Kapazität zurückzuführen. Beispielsweise seien die durchschnittlich geflogenen Stunden bei den 747 und 777 Maschinen um zwei bis drei Prozent gesunken. Seit Ende des ersten Quartals wurden mehr als hundert Flugzeuge aus dem Verkehr genommen. In derselben Zeit wurden 480 Flugzeuge geliefert, so dass die weltweite Flotte um zwei Prozent gewachsen ist.