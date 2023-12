Hamburg Airport rechnet mit ruhigen Weihnachten

Hamburg Airport (Foto: Hamburg Airport)

Am Hamburg Airport klingt das Jahr voraussichtlich eher ruhig aus: Rund 350.000 Passagiere werden über die Feiertage erwartet, rund 2.500 Flugbewegungen sind geplant.

Die meisten Fluggäste brechen jeweils am Freitag vor Heiligabend oder Silvester auf. Mit insgesamt 40.000 Passagieren rechnet der Flughafen am 23. Dezember mit dem stärksten Tag. Zum Vergleich: An den Spitzentagen der Herbstferien haben bis zu 56.000 Passagiere den Airport genutzt. An den Feiertagen ist der Flughafen zudem eine gute Adresse, um Last-Minute-Besorgungen zu machen. Die Shops im öffentlichen Bereich haben an allen Feiertagen geöffnet, ebenso der Reisemarkt.

„Am Hamburger Flughafen erwarten wir einen ruhigeren Jahresausklang. Kurz vor Weihnachten begrüßen wir vor allem Menschen am Airport, die ihre Liebsten in der Heimat besuchen möchten. Ab Hamburg sind die wichtigsten europäischen Ziele nonstop erreichbar, sodass die Reisenden ganz entspannt in die Festtage starten“, sagt Katja Bromm, Leiterin Kommunikation am Hamburg Airport. „Zwischen den Tagen steigen nochmal einige Norddeutsche in den Flieger, um Silvester fernab der eigenen vier Wände zu feiern. Hoch im Kurs sind vor allem sonnige Regionen wie die Kanaren und Mallorca, aber auch Skireisen und Fernziele sind beliebt.“

Weihnachts- und Neujahrsgottesdienst

Am 26. Dezember 2023 findet um 11 Uhr ein katholischer Gottesdienst im Andachtsraum in Terminal 1, Ebene 0, statt. Ein Neujahrsgottesdienst findet am 1. Januar 2024 um 18 Uhr statt.

