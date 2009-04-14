Saudi Arabian Airlines kauft Rolls-Royce Triebwerke
14.04.2009 RK
Saudi Arabian Airlines wird ihre Airbus A330-300 Maschinen mit Trent 700EP von Rolls-Royce ausrüsten.Die Fluggesellschaft aus Saudi Arabien wird ihre zwölf neuen Airbus A330-300 mit dem modernen Trent 700EP ausrüsten. Saudi Arabian Airlines hat bei Airbus acht Festbestellungen und vier Optionen für den A330-300 Langstreckenjet offen, die Maschinen werden ab 2010 ausgeliefert. Die Airline aus dem Mittleren Osten investiert rund 900 Millionen in die Triebwerke von Rolls-Royce und unterzeichnete zusätzlich einen langfristigen Wartungsvertrag für die Antriebe ihrer neuen Airbus A330-300 Jets. Link: Saudi Arabian Airlines Link:Rolls Royce