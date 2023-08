Gulfstream G280 erhält provisorische Zulassung

Mit einer kleinen Verspätung hat Gulfstream von der U.S. Amerikanischen Luftfahrtbehörde FAA für ihren neusten Super-Midsize Businessjet G280 die provisorische Musterberechtigung erhalten.

Bei dem G280 handelt es sich um einen Abkömmling des bewährten G200 Business Jet, der früher unter dem Namen IAI Galaxy durch Israel Aerospace Industries gebaut wurde. Die neue Maschine wird durch Gulfstream in enger Zusammenarbeit mit Israel Aircraft Industries entwickelt und gebaut. Das Flugtestprogramm wurde mit drei Maschinen bestritten und umfasste bei rund 700 Versuchsflügen mehr als 1.845 Flugstunden. Der G250 ist das erste Flugzeug, welches mit der modernen "Fusion" Avionik von Rockwell Collins ausgerüstet ist. Der Gulfstream G280 ist im Preissegment von 24 Millionen US Dollar angesiedelt. Erste Kundenlieferungen werden noch in diesem Jahr erfolgen.