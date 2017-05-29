Germania fliegt von Wien nach Rostock

Germania Airbus A319 (Foto: Germania)

Die Fluggesellschaft Germania verbindet seit dem 26. Mai 2017 Wien mit der Hansestadt Rostock.

Jeweils Freitag und Sonntag wird die neue Strecke mit einem Airbus A319 bedient. Im Rahmen eines Fototermins wurde die neue Flugverbindung heute offiziell von Germania und dem Flughafen Wien eröffnet.

„Wir freuen uns, mit Germania eine neue Airline am Flughafen Wien begrüßen zu dürfen. Mit der neuen Strecke nach Rostock wird der nördliche Teil Deutschlands für Passagiere noch besser erreichbar. Die Hansestadt an der Ostsee ist bekannt für zahlreiche Kreuzfahrten, hierfür ist Rostock der perfekte Ausgangspunkt. Die norddeutsche Großstadt gilt außerdem als kulturell und wirtschaftlich bedeutende Stadt des südlichen Ostseeraumes und bietet beeindruckende hanseatische Architektur.“ so Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG über die neue Flugverbindung.

„Wir bieten Reisenden aus Österreich eine kurze Anreise an den weißen Ostseestrand und damit eine neue Möglichkeit für erholsamen Meeresurlaub. Zudem ist die Anreise zum Kreuzfahrthafen Warnemünde verbessert, wodurch Entdeckungsfahrten in den Norden noch einfacher werden“, sagte Claus Altenburg, Director Sales der Germania Fluggesellschaft.

Zweimal wöchentlich nach Rostock

Germania bedient die Strecke zwischen Wien und Rostock zweimal wöchentlich (Fr, So). Aus Rostock startet die deutsche Airline um 11:50 Uhr und kommt um 13:20 Uhr in Wien an. Der Rückflug hebt um 14:05 Uhr aus Wien ab und landet um 15:35 Uhr wieder in Rostock. Die grün-weiße Fluggesellschaft bietet entgegen dem Trend den bewährten Service an Bord aus kostenfreien Snacks, Softdrinks, Zeitschriften und mindestens 20 Kilogramm Freigepäck.

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