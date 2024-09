German Airways verlängert Leasingverträge bei Azorra

German Airways Embraer E190 mit Umrandung der Cockpitscheiben (Foto: German Airways)

German Airways hat bestehende Leasingverträge für ihre Embraer E190-100LR Flotte mit dem US-amerikanischen Leasingunternehmen Azorra erfolgreich verlängert und wird die Zusammenarbeit intensivieren.

German Airways will auch bei der weiteren Modernisierung der Flotte mit Azorra kooperieren und darüber hinaus mit dem Leasingunternehmen bei dessen Aktivitäten zur Intensivierung des Europa-Geschäfts zusammenarbeiten.

German Airways setzt die 100sitzigen Embraer E190 im Wetlease für namhafte europäische Fluggesellschaften ein und verchartert die Flugzeuge darüber hinaus regelmäßig – etwa an Sportmannschaften. Mit einer großzügigen Sitzanordnung, bequemen Ledersitzen und einer beeindruckenden Reichweite bieten diese Flugzeuge unseren Passagieren höchsten Komfort.

„Wir sind sehr stolz auf unsere bisherige Performance bei unseren Kunden und freuen uns darauf, unsere Position als einer der führenden Anbieter von Wetlease und Charter-Aviation-Diensten in Europa mit moderneren Flugzeugen weiter auszubauen“, sagt Maren Wolters, Geschäftsführerin von German Airways. „Wir waren für den Leasinggeber Azorra der erste Kunde in Europa, unsere lange Zusammenarbeit ist von gegenseitiger Unterstützung geprägt. Azorra versteht unsere Bedürfnisse als mittelständische Fluggesellschaft genau und ist in der Lage, individuelle Lösungen für uns zu entwickeln und sich gemeinsam mit uns an verändernde Marktsituationen anzupassen. Diese Flexibilität ist in der Branche nicht oft zu finden.“

Azorra ist ein kommerzieller Flugzeugleasinggeber, der Leasing-, Finanzierungs- und Vermögensverwaltungslösungen mit Schwerpunkt auf Regional-, Cross-over- und Großraumflugzeugen anbietet. Das Team von Azorra wird von Branchenexperten geleitet, die auf eine gemeinsame Erfolgsgeschichte und umfangreiche Erfahrung im Flugzeugleasing zurückblicken können. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Fort Lauderdale, Florida.