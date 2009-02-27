BAA meldet Verlust

Das letzte Jahr war für die Flughafenbetreiberin BAA kein sehr rosiges: Alle Airports meldeten rückläufige Zahlen.

Die britische Flughafenbetreiberin BAA, die unter anderem die drei grossen Flughäfen Londons, Heathrow, Gatwick und Stansted betreut, musste gerade bei diesen Airports einen Rückgang der Passagierzahlen vermelden. Insgesamt sah sie 123,4 Millionen Passiere, rund 3,4 Millionen weniger als im Jahr 2007. Der Verkehr in London Heathrow fiel um 1,4 Prozent, während er auf dem Flughafen Gatwick um 2,6 Prozent abnahm, in Stansted gar um sechs Prozent. Unter Berücksichtigung der Zahlen der übrigen Flughäfen, die von BAA betrieben werden (Southampton, Aberdeen, Edinburgh und Glasgow) schrumpfte der Verkehr um insgesamt 2,8 Prozent auf 145,8 Millionen.