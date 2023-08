German Airways fliegt für Binter

German Airways Embraer E190 mit Umrandung der Cockpitscheiben (Foto: German Airways)

German Airways hat einen neuen Partner. Die Fluggesellschaft von Zeitfracht fliegt zunächst im kommenden Winterflugplan für die spanische Airline Binter.

Die zweitälteste deutsche Fluggesellschaft erweitert damit den Kreis ihrer Partner-Airlines um eine etablierte Fluggesellschaft, die seit 1989 am Markt ist. German Airways stationiert eine Embraer E190 samt Crews in Las Palmas auf Gran Canaria, die ab November in der Bemalung von Binter unterwegs sein wird.

Die jetzt vereinbarte Kooperation ist die erste Zusammenarbeit zwischen den beiden Fluggesellschaften. German Airways ergänzt fehlende Flugzeuge von Binter während deren Wartung und wird hauptsächlich Flüge auf das spanische Festland für die Spanier abwickeln.

Maren Wolters, Geschäftsführerin von German Airways: „Wir freuen uns sehr über diese neue Partnerschaft. Wir erwarten eine sehr anspruchsvolle Operation, für die wir bestens gerüstet sind. Beide Fluggesellschaften teilen die gleiche Leidenschaft für exzellenten Service und Reisekomfort.“

Binter verbindet alle sieben großen Kanarischen Inseln mit ihren acht Flughäfen untereinander; außerdem werden Madeira, die Kapverdischen Inseln, Ziele auf dem spanischen Festland, Palma de Mallorca, sowie Flughäfen in Frankreich, Italien und Westafrika angeflogen. Seit 2022 bietet Binter mit der Verbindung Marrakesch – Madeira jeweils im Sommerflugplan internationale Flüge mit Start und Ziel im Ausland an. Außerdem will das Unternehmen sich als Schnittstelle für Flüge zwischen Europa und Afrika etablieren. Binter ist selbst Embraer-Betreiber und verfügt aktuell über eine Flotte von 28 ATR-Turboprops sowie fünf Jets vom Typ Embraer E195.