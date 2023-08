FlyBe an BMI Baby interessiert

Glaubt man englischen Medienberichten, dann ist FlyBe an BMI Baby und BMI Regional interessiert.

BMI Baby ist der Low Cost Ableger von British Midland Airways, die unter Kontrolle von Lufthansa steht. Am Sonntag berichteten verschiedene englische Medien, dass FlyBe an einem Kauf von BMI Baby und BMI Regional interessiert sei. Bei der Übernahme von British Midland war Lufthansa hauptsächlich an dem Europa und Langstreckengeschäft von British Midland und deren wertvollen London Heathrow Slots interessiert. Das Geschäft von BMI Regional und BMI Baby gehöre nicht zum Kerngeschäft, mache aber einen Umsatzanteil von 40 Prozent aus, wusste die Presse zu berichten. Die beiden Airlines würden zweifellos gut zu FlyBe passen, die im englischen Regionalgeschäft und benachbarten Europa stark verwurzelt ist.