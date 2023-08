British Airways fliegt von Atlanta nach Heathrow

British Airways gab heute bekannt, dass sie von Atlanta aus nicht mehr nach London Gatwick, sondern nach London Heathrow fliegen werden.

Diese Bewegung wird durch das Open Skies Abkommen zwischen den USA und der EU ermöglicht. BA will dadurch ermöglichen, dass die Nun Passagiere aus Altanta die Vorzüge des neuen Terminal 5 in Heathrow geniessen können, dem neuesten und technologisch fortschrittlichsten Terminal in Europa mit unzähligen Shops und Restaurants. BA operiert täglich einen B777 Abendflug von Atlanta Hartsfield International Airport nach London und zurück. Die Flugzeuge fliegen mit vierklassiger Ausstattung.