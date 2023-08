British Airways annulliert am meisten

British Airways ist bei der Annullierung von Flügen die schlimmste Fluggesellschaft Europas. Das ergab eine Untersuchung der Fernsehsendung Dispatches von Channel 4.

BA strich in diesem Jahr einen von 50 Flügen nach und ab ihrem Hub in Heathrow, mehr als ihre Konkurrenz. Der Abendflug nach Frankfurt wurde in diesem Jahr 27 Mal annulliert. BA behauptet, dass die Konkurrenz an ihren Heimflughäfen mehr Startbahn-kapazität und daher weniger Probleme hätte.

Als Gründe für die Annullierung gibt BA meistens „aussergewöhnliche Umstände“ an, unter denen sie nicht behaftet werden kann, und es wird Personalmangel als Grund vorgeschoben.

BA ist auch beim Gepäcktransport nicht zuverlässig. „Die Chancen, dass bei Ankunft das Gepäck auf dem Rollband liegt, sind geringer als bei irgendeiner anderen europäischen Fluggesellschaft,“ sagt Dispatches.