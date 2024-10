FlyArystan unterstützt Aufforstungsprogramm

FlyAristan Boeing 737 MAX 8 (Foto: Boeing)

Mit der vorläufig letzten Phase des groß angelegten Aufforstungsprogramms im Waldreservat Semey Ormany im Osten Kasachstans hat auch FlyArystan ihr erfolgreiches Sponsoring dieses ambitionierten Umweltprojekts abgeschlossen.

Seit Ende 2023 unterstützt die Fluggesellschaft das Anpflanzen von Bäumen in dem Naturschutzgebiet nahe des Städtchens Abai, mit dessen Hilfe das stark geschädigte Ökosystem in der Region wiederhergestellt werden soll. Unter anderem stellte FlyArystan 570 Brikettes zur Verfügung, aus denen fast 160.000 Liter Torfsubstrat gewonnen wurde. Dieses kam in drei eigens errichteten Gewächshäusern zum Einsatz, die zusammen über 1,3 Millionen Waldkiefer-Setzlinge züchteten, mit denen jetzt ein 315 Hektar großes Areal bepflanzt wurde.

„Für FlyArystan ist nicht nur das sichere Fliegen zu erschwinglichen Preisen wichtig. Wir engagieren uns auch dort, wo wir unsere Dienste anbieten“, erklärt Richard Ledger, President von FlyArystan. „Entsprechend freuen wir uns, dass wir ein Teil dieses großen und nicht nur für die Region, sondern für das gesamte Land bedeutsamen Projekts sein durften.“

Über FlyArystan

FlyArystan ist eine kasachische Low-Cost-Airline, die im Mai 2019 ihren ersten Flug unternahm. Mit einer Flotte moderner Airbus A320 und Flugbasen in Almaty, Astana, Atyrau, Aktau und Schymkent betreibt sie mittlerweile ein umfangreiches Streckennetz. Neben zahlreichen innerkasachischen Routen fliegt FlyArystan im Linien- und Charterverkehr auch nach Georgien, Aserbaidschan, Usbekistan, in die Türkei, die Vereinigten Arabischen Emirate sowie nach Katar und China. Schon zweimal, 2023 und 2024, erhielt FlyArystan bei den renommierten Skytrax World Airline Awards die Auszeichnung als bester Low-Cost-Carrier in Zentralasien und der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS). https://flyarystan.com/en