United schliesst Airbus A350 Bestellung ab

United Airlines gab im Dezember 2009 eine Grossbestellung bei Boeing und Airbus bekannt, welche 25 Dreamliner und 25 Airbus A350 XWB enthielt.

Nach dem Abschluss der Kaufverträge mit Boeing ist nun auch der Vertrag über den Kauf von 25 Airbus A350 XWB unter Dach und Fach gebracht worden. United Airlines ist der 33ste A350 Kunde. In dem Auftrag sind 25 A350-900 enthalten, die mit Trent XWB Triebwerken von Rolls Royce ausgerüstet werden. Die Auslieferungen an United werden voraussichtlich im Zeitraum von 2016 bis 2019 stattfinden. Airbus konnte für den neuen A350 XWB bisher 530 Bestellungen entgegen nehmen. Die Endmontage des ersten Flugzeugs aus der A350 Typenreihe ist für 2011 geplant und die erste Kundenlieferung ist für 2013 geplant.