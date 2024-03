Flughafen Zürich wird ausgezeichnet

Flughafen Zürich (Foto: Flughafen Zürich)

Der Flughafen Zürich wurde auch in diesem Jahr zum besten Flughafen Europas gekürt. Sowohl beim Airport Service Quality (ASQ) Award als auch beim World Travel Award erreicht er erneut den ersten Platz in seiner Kategorie.

Den World Travel Award gewinnt der Flughafen Zürich damit bereits zum 21. Mal in Folge. Für den ASQ Award ist der Flughafen Zürich in der Kategorie «Bester Flughafen Europas in der Kategorie 25 bis 40 Millionen Passagiere» seit 2018 ungeschlagen.

Lukas Brosi, CEO Flughafen Zürich AG, meint dazu:

Wir freuen uns sehr, dass wir erneut zwei der renommiertesten Awards in unserer Branche gewinnen konnten. Eine hohe Qualität für unsere Passagiere sicherzustellen, ist für den Flughafen Zürich von grosser Bedeutung und bedingt die gute Zusammenarbeit aller Partner. Der Dank gilt somit allen Unternehmen und Mitarbeitenden am Flughafen, die Tag für Tag dazu beitragen.

Von Verpflegung bis Sauberkeit

Der ASQ Award wird jährlich vom Airports Council International (ACI) World, dem internationalen Dachverband der Flughafenbetreiber, vergeben und basiert auf Kundenbefragungen. Die Umfrage beinhaltet 34 verschiedene Kategorien wie Infrastruktur, Verpflegungsmöglichkeiten oder Hygienemassnahmen.

Der World Travel Award wird ebenfalls jährlich in verschiedenen Kategorien vergeben. Der Preis wird nach der Nominierung durch das World-Travel-Award-Komitee über ein Online-Voting vergeben. Für die Nominierung werden jeweils nebst der Kundenzufriedenheit auch die Qualitätsstandards von Produkten und Dienstleistungen am und um den Flughafen Zürich bewertet.

Das Kundenerlebnis im Fokus

Um das Kundenerlebnis weiter hochzuhalten und zu fördern, wurde der Flughafen Zürich bereits letztes Jahr für das ACI Customer Experience Programm akkreditiert. Das Programm gilt als Industriestandard für Flughäfen und unterstützt diese bei der stetigen Verbesserung ihres Kundenerlebnisses durch den Aufbau einer vollständigen Kundensicht. Innerhalb des Programms geht es unter anderem darum, wie Kundenfeedback noch optimaler genutzt werden kann, um daraus Handlungsempfehlungen abzuleiten und in Alltagsentscheidungen zu berücksichtigen. Ein Beispiel dafür ist die neue Dienstleistung ZRH Comfort, welche ein direktes Resultat aus Kundenbefragungen ist. Mit dem Angebot profitieren Passagiere von einem separaten und bedienten Aufenthaltsbereich inklusive Snack und Getränk sowie der Priority Lane an der Sicherheitskontrolle.

