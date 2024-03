Flughafen Zürich präsentiert Sommerflugplan

Flughafen Zürich (Foto: Flughafen Zürich)

Ab dem Flughafen Zürich werden im Sommerflugplan 2024 insgesamt 200 Destinationen von 62 Airlines angeflogen. Das sind etwas mehr als im letztjährigen Sommerflugplan.

SWISS und Edelweiss eröffnen neue Routen nach Ost- respektive Nordeuropa. Im Vergleich zum letzten Sommer steigt die Anzahl direkt bedienter Destinationen auf 200. Das sind neun Destinationen mehr als im Sommer 2023.

Weitere Verbindungen nach Seoul und Übersee

SWISS wartet im Sommerflugplan mit einer Neuerung auf: Der Homecarrier verbindet ab dem 7. Mai dreimal pro Woche Zürich mit der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Damit ergänzt sie im Sommerflugplan die Strecke, die bereits durch Korean Air saisonal bedient wird.

SWISS baut zudem ihre Verbindungen nach Nordamerika aus: Neu fliegt sie ab dem 28. März Washington und ab dem 10. Mai Toronto an. Während Toronto im Sommer fünfmal wöchentlich angeflogen wird, wird Washington im Sommer täglich und im Winter ebenfalls fünfmal wöchentlich bedient.

Weiter nimmt Delta Air Lines ihre Verbindung nach Atlanta wieder auf. Edelweiss ihrerseits fliegt über die Sommermonate neu täglich nach Vancouver und bedient ausserdem die Strecken Calgary, Tampa sowie Denver noch häufiger als bisher.

Tunisair kehrt zurück

Die Rückkehr von Tunisair nach Zürich nach einem dreijährigen Unterbruch unterstreicht die anhaltende Nachfrage nach Feriendestinationen. Tunisair verbindet Zürich zweimal wöchentlich mit Tunis sowie einmal wöchentlich mit Djerba.

Edelweiss ihrerseits baut die Frequenz nach Maskat und Phuket aus und verlängert ihre saisonale Verbindung nach Bogotà und Cartagena in Kolumbien vom Winter in den Sommer hinein.

China erholt sich weiter

Obwohl die Anzahl Verbindungen nach China noch immer unter dem Vorpandemie-Niveau liegt, ist eine spürbare Erholung zu verzeichnen. SWISS wird ab dem Sommerflugplan auch Shanghai wieder täglich anfliegen, womit auf den Strecken Shanghai und Hong Kong das Vorkrisen-Niveau erreicht wird. Cathay Pacific erhöht die Frequenz auf der Strecke Hongkong–Zürich auf vier Flüge pro Woche.

Mittelmeer und Nordeuropa weiterhin im Trend

Spanien bleibt weiterhin beliebt, weshalb Edelweiss die Verbindungen auf die Kanaren, Balearen und auf das spanische Festland im Sommerflugplan mit höheren Frequenzen bedienen wird. SWISS fliegt während des Sommerflugplans ausserdem häufiger als bisher nach Alicante und Madrid. Alicante wird ab Ende März neu mit bis zu zwei wöchentlichen Verbindungen auch durch easyJet bedient.

Weiterhin beliebt bleibt Griechenland: Edelweiss fliegt bis zu 17-mal pro Woche Heraklion auf Kreta an. Das sind fünf Frequenzen mehr als bisher. Auch zu den Destinationen Chania, Korfu und Zakynthos gibt es mehr Verbindungen. Nach Kos und Rhodos stehen neu tägliche Flüge im Programm. Zudem baut Aegean Airlines ihr Angebot nach Athen auf bis zu 11 wöchentliche Verbindungen aus.

Das Angebot Richtung Nordeuropa wird ebenfalls ausgebaut. Scandinavian Airlines fliegt im Sommer bis zu dreimal täglich nach Oslo und Edelweiss fliegt erstmals mit einem wöchentlichen Linienflug auf die norwegischen Lofoten, nach Evenes, und erhöht ihre Frequenz nach Tromsø von zwei auf drei Flüge pro Woche. Edelweiss verdichtet ausserdem ihr Angebot ins schottische Edinburgh, nach Newquay in Cornwall und nach Keflavik auf Island.

SWISS bedient mit sieben wöchentlichen Flügen nach London-Gatwick den dritten Londoner Flughafen. Eurowings ihrerseits nimmt die Strecke Berlin-Zürich mit bis zu elf Flügen pro Woche auf, währenddessen easyJet ihr Angebot nach Berlin auf bis zu acht wöchentliche Flüge erhöht. Die italienische Fluggesellschaft ITA Airways erhöht die Frequenz auf der Strecke Rom-Zürich auf zwei tägliche Flüge.

Neue Verbindungen nach Osteuropa

Erstmals nimmt SWISS im Sommerflugplan Košice in der Slowakei in ihr Destinationsangebot auf und verbindet Zürich ganzjährig mit drei Flügen pro Woche. Auch Cluj-Napoca in Rumänien wird erstmalig durch SWISS bedient – ebenfalls dreimal pro Woche und ganzjährig.