Flughafen Wien präsentiert umfangreichen Sommerflugplan

Flughafen Wien Vorfeld (Foto: Flughafen Wien)

Bunte Destinationsvielfalt am Flughafen Wien: Sommerflugplan mit 190 Zielen, darunter mehr Flugangebot in Europa, ans Mittelmeer und neue Langstreckendestinationen.

In Kürze tritt am Flughafen Wien der neue Sommerflugplan in Kraft. Reisenden stehen darin Destinationen auf der ganzen Welt zur Auswahl, besonders gut entwickelt sich das Angebot in Europa- und ans Mittelmeer und auch die Langstrecke erholt sich weiter: Austrian Airlines bedient über 120 Ziele, darunter neue Destinationen wie Boston, Bremen und Tiflis und bietet wieder Nonstop-Flüge nach Los Angeles und Tokio. Ryanair nimmt Rijeka, Olbia, Tirana und Split neu auf und fliegt insgesamt bis zu 80 Destinationen an. Mit Wizz Air sind 29 Destinationen, darunter London und Barcelona, erreichbar und Eurowings erweitert mit der Destination Berlin das Deutschland-Netzwerk ab Wien. All Nippon Airways (ANA) fliegt ab August wieder nach Tokio-Haneda und Air Canada, Air China, Qatar Airways und Kuwait Airways stocken ihre Verbindungen auf. Gültig ist der Sommerflugplan von 31. März bis 26. Oktober 2024.

„Sommerzeit ist Reisezeit: Der diesjährige Sommerflugplan am Flughafen Wien deckt ein breites Angebot an Destinationen ab, darunter mit 17 Langstreckendestinationen wie etwa Boston von Austrian Airlines oder Tokio der wiederkehrenden ANA auch spannende Anreize für eine Fernreise. Auf der Kurz- und Mittelstrecke werden zahlreiche beliebte Urlaubsklassiker innerhalb Europas und ans Mittelmeer angeboten. Eine gute internationale Anbindung ist wichtig für den gesamten Wirtschafts- und Tourismusstandort Österreich. Im Sommer 2024 bedienen auf dem Flughafen Wien 60 Airlines 190 Destinationen in 67 Ländern weltweit“, sagt Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Austrian Airlines mit über 120 Destinationen, darunter neu Boston, Bremen und Tiflis

Österreichs Home Carrier fliegt im Sommer insgesamt über 120 Ziele an und nimmt darunter gleich drei neue Destinationen auf: Boston, Bremen und Tiflis. Höhere Frequenzen bietet Austrian Airlines für Sonnendestinationen am Mittelmeer und weitere europäische Städte, darunter Sevilla, Vilnius, Chi?inau, Nizza, Olbia und Palermo. Auch auf der Langstrecke steht viel zur Auswahl: So bietet die Airline wieder saisonale Nonstop-Flüge nach Los Angeles und Tokio an. Neben der neuen Destination Boston stehen Chicago, New York, Washington, Montreal, Shanghai und Bangkok den Passagieren ganzjährig zur Verfügung. Auf noch mehr Reisekomfort können sich Passagiere bei Austrian Airlines freuen, denn die Einflottung der ersten beiden Dreamliner von insgesamt elf Boeing 787-9 beginnt. Bereits ab Mai wird das neue Langstreckenflugzeug auf Kontinentalstrecken eingesetzt, ab 15. Juni 2024 auf der New York-Verbindung und ab 1. Juli 2024 nach Chicago.

Ryanair bedient mit Flotte von 19 Flugzeugen bis zu 80 Ziele ab Wien

Die irische Airline bietet in den Sommermonaten bis zu 80 Destinationen ab Wien an und rechnet mit sieben Millionen Passagieren in Österreich im Sommer 2024: Neu bedient Ryanair etwa Rijeka, Olbia, Tirana und Split. Frequenzaufstockungen bietet die Airline für mehr als 10 Sonnen- und Städtereiseziele etwa nach Rhodos, Dublin, Malaga, Santorini und Catania. Ryanair operiert mit einer Flotte von insgesamt 19 Flugzeugen ab Wien.

Wizz Air fliegt 29 Destinationen mit Basis von fünf stationierten Flugzeugen in Wien an

WIZZ fliegt mit fünf topmodernen A321neo ab Wien und legt weiter den Fokus auf Destinationen im Nahen und Mittleren Osten, darunter Abu Dhabi, Amman, Dschidda, Tel Aviv und Riad. Im Sommer bietet Wizz Air außerdem erhöhte Frequenzen für die Destinationen Tirana, London-Gatwick, Barcelona, Neapel und Malaga an. Die saisonalen Winterrouten nach Hurghada und Scharm El-Scheich werden bis Mitte Juni verlängert, die Routen Split und Larnaka werden ab Mitte Juni angeboten. Insgesamt fliegt Wizz Air ab Österreich diesen Sommer 29 Destinationen an.

Eurowings erweitert Deutschland-Netzwerk ab Wien

Mit Start des Sommerflugplans nimmt Eurowings eine neue Deutschland-Verbindung ab Wien auf: Das bestehende Netzwerk nach Hamburg, Düsseldorf, Köln und Stuttgart wird um Berlin erweitert. Mit 11 Frequenzen pro Woche verbindet Eurowings künftig Wien bis zu zweimal täglich mit der Hauptstadt Deutschlands.

Mehr Langstreckenangebot ab Wien

Nach einer knapp vierjährigen Pause aufgrund der Corona-Pandemie kehrt Japans größte Fluglinie wieder nach Wien zurück: Ab August fliegt All Nippon Airways (ANA) wieder direkt zwischen Wien und Tokio-Haneda, die Verbindung wird dreimal wöchentlich bedient. Das bestehende Angebot an Verbindungen erhöhen etwa Air China nach Peking, Air Canada nach Toronto, Qatar Airways nach Doha und Kuwait Airways nach Kuwait. Emirates erhöht die Kapazitäten nach Dubai und setzt seit Mitte Februar bis zum Ende des Sommerflugplan 2024 den A380, das größte Passagierflugzeug der Welt, ein.