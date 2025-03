Flughafen Wien meldet Februarzahlen

Flughafen Wien Vorfeld (Foto: Flughafen Wien)

Der Flughafen Wien konnte im Februar 2025 insgesamt 1,9 Millionen Passagiere abfertigen, das entspricht einem leichten Plus von 1,4 Prozent.

Leichtes Wachstum am Flughafen Wien im Februar 2025: Das Passagieraufkommen stieg gegenüber dem Vorjahr um 5,0% auf 2.499.805 Reisende in der Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) und am Standort Wien um 1,4% auf 1.901.065 Reisende.

Am Standort Wien stieg die Zahl der Lokalpassagiere gegenüber Februar 2024 auf 1.567.682 (+4,6%) und jene der Transferpassagiere ging auf 326.176 Reisende zurück (-11,8%). Die Flugbewegungen erhöhten sich auf 14.986 Starts und Landungen (+3,0%). Das Frachtaufkommen nahm gegenüber dem Februar 2024 um 9,9% auf 23.232 Tonnen zu.

Details zum Passagieraufkommen

Im Februar 2025 stieg das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa auf 639.248 Passagiere (+1,1% im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten insgesamt 139.526 Passagiere (-0,1%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 17.057 Reisende (-9,6%) und nach Afrika 28.645 (+3,8%). In den Nahen und Mittleren Osten reisten insgesamt 68.368 (-3,1%) und in den Fernen Osten 52.042 Passagiere (+33,8%).

Die Flughafen-Wien-Beteiligungen entwickeln sich sehr gut: Der Flughafen Malta verzeichnete im Februar 2025 insgesamt 560.553 Reisende (+18,2%). Am Flughafen Kosice legte das Passagieraufkommen deutlich auf 38.187 Reisende (+24,7%) zu.

Kumuliertes Passagieraufkommen Jänner bis Februar 2025: +2,4% in Wien und +4,9% in der FWAG-Gruppe

Von Jänner bis Februar 2025 legte das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Vergleich zum Vorjahr um 2,4% auf kumuliert 3.791.167 Fluggäste zu. Das Frachtaufkommen stieg um 6,5% auf 44.773 Tonnen. In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) stiegen die Passagierzahlen in diesem Zeitraum um 4,9 % auf 4.936.156 Reisende.

