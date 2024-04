China Eastern Airlines steuert Flughafen Wien an

China Eastern Airbus A330 (Foto: China Eastern)

Noch mehr Reisemöglichkeiten zwischen China und Österreich: Mit China Eastern Airlines nimmt eine der größten Fluglinien der Volksrepublik China den Flugbetrieb nach Wien auf.

Ab 22. Juni 2024 verbindet die Airline Österreichs Hauptstadt mit der Weltmetropole Shanghai. Betrieben wird die neue Flugverbindung dreimal wöchentlich und ganzjährig mit einem Airbus A330-200. China ist ein wichtiger Markt für den Flughafen Wien und die neue Verbindung ein Wachstumstreiber für Wirtschaft und Tourismus in Österreich.

„Der Flughafen Wien begrüßt einen neuen Carrier: Mit China Eastern Airlines kommt eine der bedeutendsten Airlines Chinas erstmalig nach Wien. Damit entstehen neue Reisemöglichkeiten zwischen Wien und Shanghai und darüber hinaus zu zahlreichen weltweiten Zielen im Streckennetz der Airline. Die neue Langstreckenverbindung stärkt auch die Drehkreuzfunktion des Flughafen Wien und setzt ein nächstes erfreuliches Zeichen für wirtschaftliche und touristische Erholung zwischen Österreich und China“ sagt Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

„Mit über einer halben Million Gästenächtigungen war China vor der Pandemie der zweitstärkste Fernmarkt Wiens. Die Entscheidung von China Eastern, ab Juni Wien anzusteuern, unterstützt uns maßgeblich bei der Ansprache der chinesischen Zielgruppe, bei der wir ausschließlich auf das wertschöpfungsintensive Luxussegment setzen“, erklärt Wiens Tourismusdirektor Norbert Kettner.

Shanghai: Drittgrößte Stadt der Welt mit 29,2 Millionen Einwohnern

Chinas Industrie- und Handelsmetropole Shanghai ist eine der größten Städte weltweit und wichtiger Verkehrsknotenpunkt innerhalb der Volksrepublik. Der Hafen Shanghai ist der umschlagsreichste der Welt und mit dem Pudong International Airport besitzt Shanghai den zweitgrößten Flughafen Chinas. Die Stadt hat sich außerdem zum Kultur- und Bildungszentrum entwickelt und bietet neben der berühmten Uferpromenade Bund, dem Oriental Pearl Tower sowie der futuristischen Skyline des Bezirks Pudong noch zahlreiche weitere touristische Highlights.

Dreimal pro Woche von Wien nach Shanghai

China Eastern Airlines fliegt ab 22. Juni 2024 dreimal wöchentlich (Di, Do, Sa) zwischen Wien und Shanghai. Der Abflug in Shanghai findet um 01:30 Uhr statt, mit Ankunft in Wien um 07:40 Uhr. Der Rückflug aus Wien startet um 11:20 Uhr mit Ankunft um 05:20 Uhr am Folgetag in Shanghai.

China Eastern Airlines: Eine der größten Airlines der Volksrepublik China und Skyteam Member

China Eastern Airlines, eine der größten Fluglinien Chinas betreibt ihren Sitz auf dem Shanghai Pudong International Airport und von dort aus ein breites Streckennetz an weltweiten Destinationen. Derzeit betreibt China Eastern eine Flotte von rund 800 Flugzeugen und verfügt über die weltweit jüngste und größte Großraumflotte mit führenden kommerziellen und technischen Modellen in China. Die Airline ist Mitglied von SkyTeam, der mit 18 Airlines zweitgrößten Luftfahrtallianz der Welt. Nähere Infos zu China Eastern Airlines und Buchungsmöglichkeiten sind zu finden unter https://de.ceair.com/de/.