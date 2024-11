Flughafen Lübeck macht Rückblick

Lübeck Airport (Foto: Lübeck Airport)

Gemeinsam mit der Fluglinie Sundair blickt der Flughafen Lübeck auf eine äußerst erfolgreiche und pünktliche Saison 2024 zurück. Von Ende April bis Anfang November ging es mit der Airline mehrmals wöchentlich zu den beliebten Urlaubszielen Mallorca, Kreta, Korfu, Kos und Rhodos.

Die Fluglinie Sundair lobt die Stationierung des A319 in Lübeck und die reibungslosen Abläufe am Flughafen. „Wir blicken auf ein sehr gutes Geschäftsmodell und zufriedene Kunden in Lübeck zurück“, so Holger Conrad, Sundair Head of Sales Marketing.

Eine Stationierung hier am Flughafen Lübeck bedeutete für die Passagiere, sehr früh in den Urlaub starten zu können und erst am Abend wieder in Lübeck zu landen. „Das hat uns personaltechnisch Herausforderungen gestellt und wir haben gezeigt, dass wir dem gewachsen sind“, erläutert Flughafengeschäftsführer Prof. Dr.-Ing. Jürgen Friedel.

Für das kommende Jahr plant Sundair aufgrund vorübergehender Engpässe bei der Flugzeugverfügbarkeit zunächst keine Stationierung in Lübeck. Die Airline bedauert diesen Schritt und schaut gemeinsam mit Flughafen-Geschäftsführer Jürgen Friedel auf eine zukünftige Zusammenarbeit. Neben den Bautätigkeiten für Gastronomie, Verwaltung- und Kongressgebäude sowie dem neuen Tower am Flughafen Lübeck, zeichnen sich bereits alte und neue Flugziele am Airport-Horizont ab. Friedel geht davon aus, dass eine Airline diese Anfang Dezember kommunizieren wird. „Wir haben zudem für 2025 ein äußerst attraktives Angebot von Gruppen- und Sonderreisen direkt ab Lübeck“, so der Geschäftsführer. „Von Lappland bis Nordspanien, Kroatien, Montenegro und der Emilia-Romagna, von Albanien bis Zypern, ist einiges dabei für Senioren, Familien, Kulturinteressierte und Wanderfreunde.“

Flughafen Lübeck