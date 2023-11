Flughafen Hamburg meldet Rekordoktober

Airbus A380 Emirates in Hamburg (Foto: Hamburg Airport)

Der Flughafen Hamburg kann für den Oktober erfreuliche Passagierzahlen vermelden, darunter sind drei Rekordwerte zu finden.

Im Oktober verzeichnete der Hamburger Flughafen gleich drei Rekordwerte seit Pandemie-Beginn: Insgesamt konnten 1,45 Millionen Passagiere gezählt werden – so viele wie seit 2019 nicht mehr. In der zweiten Oktoberwoche, in die das erste Abreisewochenende der Herbstferien fiel, wurde mit 342.000 Fluggästen zudem ein neuer Wochenhöchstwert erzielt. In diese Woche fällt auch der bislang stärkste Tag: Am Freitag, 13. Oktober, nutzten rund 56.500 Passagiere den Hamburger Flughafen. Schon im Vorjahr entwickelte sich der Oktober zum stärksten Monat des Jahres, demgegenüber wurde jetzt noch einmal ein Plus von fast 20 Prozent erzielt. Im Vergleich zu 2019 lag das Passagierniveau im Oktober bei knapp 90 Prozent.

Im Herbst zieht es traditionell viele Norddeutsche in die Sonne, auch außerhalb der Ferien. Dadurch bewegte sich das Passagierniveau den gesamten Oktober lang auf einem stabil hohen Niveau und lag nur noch rund 10 Prozent vom Vor-Corona-Niveau entfernt. Schon in der ersten Oktoberwoche, als die Herbstferien noch nicht begonnen hatten, nutzen 328.000 an- und abreisende Passagiere den Flughafen. Mit Beginn der Herbstferien erreichte die Reisefreudigkeit einen neuen Höhepunkt: Allein am ersten Abreisewochenende (Freitag, 13.10. bis Sonntag 15.10.) nutzten fast 160.000 Passagiere den Hamburger Flughafen. Infolge der hohen Nachfrage zum Ferienstart entwickelte sich die Woche vom 9. Oktober zur bislang stärksten Woche seit Corona mit 342.000 Passagieren. Zum Vergleich: In der stärksten Sommerferienwoche 2023 zählte der Flughafen rund 336.000 Fluggäste.

„Am Hamburger Flughafen nähern sich die Passagierzahlen weiter dem Vor-Corona-Niveau an. Nach einer starken Sommersaison sind Flugreisen auch im Oktober gefragt. Das zeigt: Die Norddeutschen wollen mobil sein und mit dem Flugzeug verreisen. In den diesjährigen Herbstferien zog es die Passagiere vor allem in sonnige Regionen wie Mallorca, die Kanaren oder Griechenland und die Türkei“, sagt Katja Bromm, Leiterin Kommunikation am Hamburger Flughafen.

Positive Resonanz: Self-Services werden gut genutzt

Der Hamburger Flughafen setzt verstärkt auf technische Innovationen, mit denen die Passagiere Zeit sparen und die Reise verlässlicher planen können. Neu seit April 2023: der Service „Slot & Fly“. Wer sich vorab einen Zeitslot reserviert, kann den Zugang zur Sicherheitskontrolle garantiert innerhalb eines 15-minütigen Zeitfensters passieren. Mehr als eine halbe Million Mal wurde „Slot & Fly“ seit der Einführung gebucht. Auch die Erfolgsgeschichte der Self-Services beim Check-in geht weiter. In Spitzenzeiten wird inzwischen jeder dritte Koffer am Automaten selbst aufgegeben. Insgesamt elf Fluggesellschaften bieten ihren Passagieren diesen Service bereits an.

Flughafen Hamburg