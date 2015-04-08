BAZL genehmigt Etihad Einstieg bei Darwin

Etihad Regional Saab 2000 (Foto: Darwin)

Am 2. April 2015 hat das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) die Untersuchung über die Investition von Etihad Airways abgeschlossen und die endgültige Genehmigung für die Partnerschaft zwischen der schweizerischen Regionalfluggesellschaft Darwin Airline und Etihad Airways erteilt.

In den ersten Monaten des Jahres 2014 hatte Darwin Airline eine Equity-Partnerschaft angekündigt, bei der Etihad Airways 33,3 Prozent der Anteile an der schweizerischen Gesellschaft erwerben sollte. Darwin Airline sollte den neuen Markennamen Etihad Regional tragen inklusive neuem Markenauftritt und neu gestalteter Flotte.

Daraufhin wurde vom BAZL, als verantwortlicher Behörde, eine vorschriftsgemäße Untersuchung eingeleitet, um sicherzustellen, dass die Partnerschaft zwischen Darwin Airline und Etihad Airways die europäischen Regelungen im Hinblick auf „Ownership & Control“ erfüllt.

„Nach unserer letzten Besprechung im Februar waren wir zuversichtlich, dass das BAZL Vereinbarung mit Etihad Airways genehmigen würde“, kommentierte Maurizio Merlo, Chief Executive Officer von Darwin Airline. „Wir haben unseren neuen Geschäftsplan und alle zugehörigen Finanzprognosen vorgelegt und das BAZL hat bestätigt, dass dieser Plan den europäischen Bestimmungen entspricht. Seit der Ankündigung unserer Partnerschaft mit Etihad Airways haben wir uns voll auf die Einsparung von Kosten und auf die neue Geschäftsstrategie konzentriert. Wir haben dabei sehr eng mit Etihad Airways und dem BAZL zusammengearbeitet, um die offenen Fragen der Behörde im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens zu beantworten und sicherzustellen, dass die vor Ort geltenden Vorschriften bei allen Transaktionen mit Etihad Airways eingehalten werden. Diese Partnerschaft wird uns die finanzielle Stabilität für langfristiges Wachstum geben und dafür sorgen, dass die Unwägbarkeiten des Marktes abgefedert werden“, fügte Maurizio Merlo hinzu.

Etihad Regional