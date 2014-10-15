Etihad Airways stellt Etihad Airways Partners vor

Etihad Airways hat am 8. Oktober 2014 Etihad Airways Partners vorgestellt. Die neue Marke bringt gleichgesinnte Fluggesellschaften zusammen, um den Kunden durch optimierte Streckennetze und Flugpläne sowie erweiterte Vielfliegervorteile eine grössere Ausw

Zunächst werden sich sechs Fluggesellschaften an der neuen Partnerschaft beteiligen - airberlin, Air Serbia, Air Seychelles, Jet Airways aus Indien, Darwin Airline und Etihad Airways. Jede Fluggesellschaft kann jedoch ein Etihad Airways Partner werden. Dies ist auch möglich, wenn die Airline Teil einer bestehenden Allianz ist, wie beispielsweise airberlin, die Mitglied des oneworld® Luftfahrtbündnisses ist.

Der Schwerpunkt für Etihad Airways Partners liegt auf einer starken geschäftlichen Partnerschaft und gemeinsamen Werten. James Hogan, President und Chief Executive Officer von Etihad Airways, sagte: „Wir erweitern unser Geschäftsmodell, um ein Partnerangebot für gleichgesinnte Fluggesellschaften vorzustellen und zu definieren. Dies wird zu Synergien und Leistungsverbesserungen bei den teilnehmenden Fluggesellschaften auf der einen Seite und einem erweiterten Streckennetzangebot, besserem Service und Vielfliegervorteilen für den Gast auf der anderen Seite führen. Das Etihad Airways Partners-Logo ist ein Gütesiegel und Zeichen globaler Zusammenarbeit. Es wird an Bord der Flugzeuge und auf Artikeln einer Gruppe von Fluggesellschaften zu sehen sein, die zusammenarbeiten, um Reisende auf der ganzen Welt zu verbinden und die Standards in der Luft und am Boden zunehmend zu vereinheitlichen.“

James Hogan sagte, Etihad Airways Partners unterscheide sich von traditionellen Luftfahrtallianzen, weil Vorteile geboten würden, die weit über eine rein geschäftliche Zusammenarbeit hinausgingen.

„Das Potenzial, Streckennetze zu harmonisieren, um für die Fluggäste bessere Anschlussverbindungen zu schaffen, gepaart mit der Leidenschaft für hervorragenden Service sind zentrale Bestandteile der Philosophie des Etihad Airways Partners-Konzepts“, fügte James Hogan hinzu.

„Für Vielflieger ist Etihad Airways Partners besonders attraktiv, da es nicht die Komplexität und die daraus resultierende Unübersichtlichkeit von Vielfliegerprogrammen traditioneller globaler Allianzen geben wird. Unser Ziel ist es, Vielfliegern nicht nur ein konsistentes Reiseerlebnis sondern ihnen gleichzeitig auch einen ebenso adäquaten Rahmen für das Sammeln und Einlösen ihrer Meilen zu bieten.“

Dazu gehört es, dass Meilen- und Statusvorteile bei allen Partnern standardisiert werden, keine Sperrfristen erhoben werden und der Gast stets bevorzugten Service erhält.

Die Etihad Airways Partners werden auch von Skaleneffekten und operativen Synergien wie Kompetenzzentren, gemeinsamen Vertriebsteams in bestimmten Destinationen, gemeinsamer Anschaffung von Lieferungen und Leistungen und gemeinsamer Ausbildung von Piloten und Kabinenpersonal im Trainingszentrum von Etihad Airways in Abu Dhabi profitieren.“

Bildunterschrift: (von links nach rechts) Maurizio Merlo, CEO Darwin Airline; Wolfgang Prock-Schauer, CEO airberlin; James Hogan, President and CEO Etihad Airways; Cramer Ball, CEO Jet Airways; Dane Kondić, CEO Air Serbia und Manoj Papa, CEO Air Seychelles unterzeichnen den Etihad Airways Partners-Vertrag.

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