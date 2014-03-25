Etihad und Air Baltic erweitern Codeshare Vereinbarung

Die nationale lettische Fluggesellschaft airBaltic hat ihre Codeshare Abkommen mit Etihad Airways um Flüge von Amsterdam, Brüssel, Frankfurt, München und Zürich nach Abu Dhabi und Riga erweitert.

Vorbehaltlich behördlicher Genehmigung werden airBaltic und Etihad Airways 37 Anschlussflüge pro Woche zwischen Riga und Abu Dhabi anbieten. Hin- und Rückflüge zu diesen Destinationen werden von beiden Fluggesellschaften unter ihren jeweiligen Flug-Codes BT und EY angeboten. airBaltic hat bereits Etihad Airways Flüge zwischen Abu Dhabi und Maskat unter dem eigenen BT-Code in ihr Flugprogramm aufgenommen. Von airBaltic durchgeführte Verbindungen über Riga in die zehn nordeuropäischen Städte Bergen, Billund, Kopenhagen, Helsinki, Oslo, Stavanger, Stockholm, Tallinn, Turku und Vilnius bietet Etihad Airways unter ihrem EY-Code an.

Vorbehaltlich weiterer behördlichen Genehmigungen beabsichtigt Etihad Airways, auch airBaltic Flüge über Riga nach Kiew, Tiflis (Tbilisi), Palanga und Göteborg mit ihrem EY-Code zu belegen.