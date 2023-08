Flughafen Genf geschlossen

Der Flughafen Genf ist voraussichtlich bis heute Abend um 18.00 Lokalzeit wegen starken Schneefällen geschlossen.

Der Schnee ist in der Schweiz momentan ziemlich uneinheitlich verteilt. Der Flugverkehr auf dem Grosflughafen Genf ist seit gestern Abend stark gestört, heute Morgen musste der Flughafen sogar geschlossen werden und er wird voraussichtlich bis am Abend um 18.00 geschlossen bleiben. Die Fluggäste werden gebeten nicht zum Flughafen zu kommen und sich regelmässig auf der Homepage oder bei der Fluggesellschaft zu erkundigen, wie sich die Situation am Flughafen weiterentwickelt. Auf dem Flughafen Zürich läuft noch alles rund.Flughafen Genf bleibt geschlossen bis Morgen, dem 2. Dezember 2010, 06.00 Lokalzeit.Flughafen Genf ist wieder geöffnet. METAR Genf: LSGG 011120Z 06004KT 0700 R05/1100N R23/0900N +SN VV004 M01/M01 Q0995 R/SNOCLO NOSIG

