Chaos wegen Schnee in ganz Europa

Starker Schneefall zwingt Eurostar heute bereits den dritten Tag in Folge, ihren Betrieb einzustellen, fast alle Flughäfen in England spüren die Konsequenzen der Wetterbedingungen.

Manchester Airport wurde gestern Nachmittag geschlossen, hunderte von Passagieren strandeten über Nacht. Auch Bristol schloss gestern für eine Weile ihre Gates, auch heutige Flüge werden dort von Verspätungen betroffen sein. Inverness Airport bleibt bis auf Weiteres zu. EasyJet gab bekannt, London Gatwick sei zwar geöffnet, es sei aber mit Verspätungen bis zu sechzig Minuten zu rechnen. Der Madrider Flughafen ist seit heute morgen wieder in Betrieb, es kann aber zu Verspätungen bis zu fünf Stunden kommen. Auch in Paris Charles De Gaulle kommt es zu Verspätungen und Stornierungen der Flüge.