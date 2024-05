Flughafen Düsseldorfer verkürzt die Wartezeit bis zur EM

Duesseldorf Airport (Foto: Flughafen Düsseldorf)

Etwas mehr als drei Wochen noch bis zum Anpfiff. Damit die verbleibenden Tage bis zum Beginn der zur UEFA Euro 2024 für alle Fußballbegeisterten schneller vergehen, verkürzt der Düsseldorfer Airport die Wartezeit mit zahlreichen Aktionen.

Auch während des Großereignisses warten verschiedene Angebote auf Fans, Passagiere und Besucher.

„Die Vorfreude auf die EM zu Hause und damit auf die vielen Gäste aus aller Welt, die wir hier in Düsseldorf begrüßen dürfen, wächst mit jedem Tag. Wir sorgen dafür, dass die Zeit bis zum Anstoß wie im Flug vergeht und bieten auch während des Turniers viele Fußballerlebnisse am Flughafen“, verspricht Lars Redeligx, Vorsitzender der Geschäftsführung des Düsseldorfer Airports. Vorgesehen ist unter anderem ein spannendes Torwandschießen im Terminal, ein eigener Sportsplace mit Übertragung der Spiele und mit der Flughafenhündin Lotta sogar ein eigenes Fußball-Orakel.

Schon seit Tagen rollt ein Fußball quer durch die Social-Media-Kanäle des Flughafens. Seit heute ist klar, was es damit auf sich hat: EM-Maskottchen Albärt ist am Flughafen eingetroffen und spielt das runde Leder durch zahlreiche Bereiche des Airports. So haben sich zum Beispiel die Marshaller des Düsseldorfer Airports mit Autoball auf die UEFA Euro 2024 eingestimmt. Auch viele weitere Mitarbeitende aus der Flughafenwelt spielen mit. Wer sich davon überzeugen will, dass das Team DUS bereit für die EM ist, kann sich den kompletten Clip nun auf den Social-Media-Kanälen und auf der Webseite des Airports ansehen.

Wer selbst aktiv werden möchte, bekommt auch dafür mehr als eine Gelegenheit. Ganz nach dem Motto „drei oben, drei unten“ steht beispielsweise am 11. Juni zwischen 10:00 und 17:00 Uhr in der Abflughalle eine Torwand für das Schusstraining von Besuchern und Passagieren bereit. Vielleicht wird im Terminal Geschichte geschrieben und – im Gegensatz zum Sportstudio – versenkt jemand alle sechs Schüsse. Ebenfalls im Terminal wird es an verschiedenen Tagen Mitmach- und Gewinnaktionen auf Luft- und Landseite geben, etwa ein virtuelles Elfmeterschießen, eine Bolzbox, Tischkicker oder auch ein Glücksrad mit Gutscheingewinnen für die Shops und Restaurants am Airport. Im Sportsplace, einer Aktionsfläche in der landseitigen Shopping Mall, die kurz vor dem ersten EM-Spiel eröffnet wird, können sich Reisende und Besucher auf die EM einstimmen.

Bei Spielen in Düsseldorf wie auch bei allen Matches der deutschen Nationalmannschaft wird das Orakel des Airports auf den Social-Media-Kanälen aktiv. Flughafenhündin Lotta „erschnüffelt“ bereits im Vorfeld den Sieger der Partien.

So werden unter anderem zwei Koffer jeweils mit den Fahnen einer Spielpaarung geschmückt und vor Lotta platziert. In jedem Koffer versteckt sich ein Leckerli. Lotta wird in einem Abstand von den Koffern positioniert und auf Kommando losgelassen. Zu welchem Koffer Lotta sich als erstes hinwendet und das Leckerli herausfischt, wird als Tipp für den Sieger des Spiels gewertet.

Am 8. Juni kommen Zuschauer zwischen 10:00 und 17:00 Uhr beim „DUS Family & Friends Cup“ auf ihre Kosten. Auf der Anlage des Lohausener SV treten Teams des Flughafens, von Fluggesellschaften, Behörden, Abfertigungsunternehmen und der Stadtgesellschaft gegeneinander an. Für ein buntes Rahmenprogramm für Groß und Klein ist gesorgt. Am Airport selbst gibt es in ausgewählten Gastronomien und im Sportsplace die Möglichkeit, viele EM-Begegnungen live im TV zu verfolgen. Persönliche Fußballerlebnisse können DUS-Besucher auf einer Social Wall teilen. Mit dem umliegenden Gastronomie-Angebot eine tolle Option, Fanmomente und Genuss zu kombinieren. Auch das Einkaufserlebnis kommt nicht zu kurz: Neben den etablierten Partnern in der Shopping Mall wird auch ein Pop-up-Partner die neuesten Trendsneaker anbieten. Ankommende Passagiere begrüßt auch mal ein Fußball-Freestyler oder sie bekommen Gelegenheit, beim Fanschminken Farbe zu bekennen.

Auch bei den Shops und Restaurants regiert König Fußball. Wer die zahlreichen Angebote nutzt, füllt so seine Stammspieler-Stempelkarte im Handumdrehen. Zur Auswahl steht unter anderem die „Goal Keeper Motion Game“-Aktion von Heinemann. Über einen Bildschirm findet eine interaktive Torwart-Aktion statt, die die Reisenden dazu einlädt, als Keeper Bälle zu halten. Wer Schuhe der Lloyd Fan Edition kauft, erhält ein Paar Sportsocken kostenlos dazu. Bei Le Crobag steht während der EM ein Produkt im Fokus, das besonders gut ins Stadion passt. Getreu dem Motto „Wurstcroissant statt Stadionwurst“. Terbuyken backt passende EM-Amerikaner und EM-Krönchen und verkauft diese exklusiv am Flughafen.

Flughafen Düsseldorf