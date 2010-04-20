Cebu bestellt weitere Airbus A320

Die Fluggesellschaft mit Hauptsitz in Malina bestellte bei Airbus sieben weitere Airbus A320 Kurzstreckenjets.

Die neuen Airbus A320 Jets werden mit 180 Sitzplätzen ausgerüstet und CFM-56 Triebwerke erhalten. Momentan betreibt Cebu Pacific 10 A319, 11 A320 und 8 ATR 72-500,

Der Auftrag für die A320 Jets wurde durch diese Bestellung auf 22 Einheiten erhöht. Die Maschinen werden zwischen dem vierten Quartal 2010 bis 2014 ausgeliefert.mit denen sie 33 Inlanddestinationen bedient und 14 Plätze im benachbarten Ausland ansteuert.