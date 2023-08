Etihad auf Airbus A320 mit einer Klasse

Etihad Airways will auf ausgewählten Kurz- und Mittelstrecken auf ihrer A320 Flotte nur noch eine Klasse anbieten.

Wie die meisten Major Airlines bietet Etihad auf ihrer A320 Flotte eine Business Klasse an, bei den neuen A320 wird bald nur noch eine Klasse angeboten werden. Die ersten beiden Airbus A320 mit reiner Economy Klasse werden im Oktober 2010 ausgeliefert. Etihad wird in ihren A320 162 Sitzplätze einbauen und so in etwa dem Platzangebot von JetBlue entsprechen. Die Flugzeuge mit einer Einklassenbestuhlung werden nach Angaben von Etihad auf Strecken eingesetzt, wo die Nachfrage nach Business Klasse Sitzen klein ist, dazu zählen Alexandria, Kalkutta, Colombo, Damaskus, Doha und das indische Thiruvananthapuram. Vorerst werden 10 A320 mit einer Einheitsklasse ausgerüstet, Etihad betreibt momentan 15 A320 Maschinen.