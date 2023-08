FedEx erhält ersten Boeing 777 Frachter

Der weltweit grösste Express Luftpostbetrieb konnte am 22. September 2009 bei Boeing ihren ersten 777 Vollfrachter abholen.

Boeing lieferte nun bereits den neunten 777F Vollfrachter aus, der erste ging im Februar 2009 an Air France. FedEx wird bis April 2010 vier Vollfrachter dieses Typs in Dienst nehmen, elf weitere werden bis 2014 folgen und die restlichen 15 Maschinen werden zwischen 2014 und 2019 an den amerikanischen Paketflieger geliefert.