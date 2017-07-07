FABEC XMAN sorgt für flüssigen Anflugverkehr

Flughafen Zürich Short Final Runway 14 (Foto: Robert Kühni)

Bei skyguide wird FABEC XMAN eingeführt, damit wird der grenzübergreifende Anflug-Verkehr in Zürich flüssiger und senkt damit die Emissionen.

Skyguide und ihre Partner, die Deutsche Flugsicherung (DFS Deutschland) und die Direction des Services de la Navigation Aérienne (DSNA Frankreich), haben die erste Phase des FABEC XMAN (Functional Airspace Bloc Europe Central - Extended Arrival Management) in Zürich erfolgreich abgeschlossen. Dank der verbesserten Koordination zwischen den vier Leitstellen in Reims, München, Frankfurt-Langen und Zürich soll das Flugverkehrsmanagement innerhalb des FABEC-Luftraums noch effizienter werden. Dadurch werden Warteschleifen, Kerosinverbrauch und CO2-Emissionen reduziert. Skyguide nimmt im Rahmen von FABEC an diesem Projekt zum Anflugmanagement in Zürich teil.

XMAN – mehr Sicherheit, weniger Emissionen

Ziel von FABEC XMAN ist es, den Informationsaustausch zum Anflugverkehr zu verbessern, um Warteschleifen, Radarführung und damit den Kerosinverbrauch, CO2-Emissionen und Kosten in einem wechselseitigen Prozess zu verringern:

• Zürich informiert die Leitstellen Reims, München und Frankfurt-Langen automatisch über Verspätungen. Diese Informationen ermöglichen den FlugverkehrsleiterInnen der DFS und der DSNA ein besseres Anflugmanagement, indem z.B. die Geschwindigkeit von Flügen nach Zürich reduziert wird.

• Skyguide erhält von der Bezirksleitstelle München Verspätungsmeldungen über Anflüge am Münchner Flughafen und handelt entsprechend, um die Münchner FlugverkehrsleiterInnen zu unterstützen.

Anflug auf Zürich (Archiv: Robert Kühni)

Echte grenzüberschreitende Zusammenarbeit

Anders gesagt unterstützen die DFS und die DSNA also skyguide (und skyguide die DFS) dadurch, dass Verspätungen viel früher als mit dem aktuellen Anflugmanagementsystem möglich absorbiert werden. Im FABEC-Raum wurden schon mehrere XMANs mit eingehenden Flügen in Richtung der Flughäfen Frankfurt, München und London Heathrow implementiert. Der erste Teil von XMAN Zürich wurde mit den XMAN-Anschlüssen nach Zürich und Frankfurt-Langen Anfang März 2017 operativ. Seit dem 7. Juni ist auch der Anschluss nach Reims operativ und die DSNA erhält Verzögerungsmeldungen über XMAN.

75% des Anflugverkehrs in Zürich abgedeckt

Die aktuelle Phase von FABEC XMAN deckt über 75% des Anflugverkehrs in Zürich ab, indem die nächste vorgelagerte Flugsicherung berücksichtigt wird. Wegen der Grenzen des Systems beschränkt sich der aktuelle Radius von XMAN auf etwa 160 km um den Zürcher Flughafen; künftig wird der Radius zunehmen.

Diese Leistung wäre ohne die ausgezeichnete Zusammenarbeit der lokalen Projektteams in Zürich und in Genf nicht möglich. Die hervorragende Teamarbeit mit der DFS und der DSNA sowie die Koordination innerhalb von FABEC haben ebenfalls zur erfolgreichen Implementierung beigetragen.

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