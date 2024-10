Etihad Airways feiert Jubiläum in München

Etihad Airways feiert am Flughafen München das 20-jährige Jubiläum und stockt die Flüge von ihrem Drehkreuz in Abu Dhabi nach München auf.

Zum 20-jährigen Jubiläum ihrer Flüge von und nach München kündigt Etihad an, dass ab Mai 2025 täglich zwei Flüge nach Bayern starten werden. Dies ist eine Umsetzung des strategischen Ziels von Etihad Airways, wichtige Destinationen zweimal täglich anzufliegen. Mit der Aufstockung sind Abflüge und Ankünfte sowohl am Morgen als auch am Abend optimal getaktet und bieten den Reisenden eine größere Auswahl an Anschlussverbindungen am Drehkreuz der Airline in Abu Dhabi an.

Als im Sommer 2004 zum ersten Mal ein Airbus A330 der Etihad Airways auf dem Flughafen München landete, war die nationale Fluggesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate mit Sitz in Abu Dhabi erst gut ein Jahr alt. Bereits kurz nach ihrer Gründung wurde die Strecke von Abu Dhabi nach München aufgenommen. Seitdem ist Etihad regelmäßig zu Gast in München. Mittlerweile fliegt ein 787-9 Dreamliner, das modernste Flugzeug der Boeing-Familie, täglich in die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate.