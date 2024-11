Emirates tritt der Initiative „Move to -15°C“ bei

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Emirates schliesst sich dem globalen „Move to -15°C“-Bündnis an und ist damit die erste Fluggesellschaft, die ihr Fachwissen in die wegweisende Initiative einbringt.

Als weltweit führendes Unternehmen im Transport verderblicher Waren wird Emirates seine umfassende Expertise in der Abfertigung und im Versand nutzen, um die praktische Umsetzung dieser potenziell branchenverändernden Initiative voranzutreiben.

Das erstmals auf der COP28 in den Vereinigten Arabischen Emiraten ins Leben gerufene „Move to -15°C“-Bündnis hat sich zum Ziel gesetzt, die Temperaturstandards für Tiefkühlkost neu zu definieren und den Energieverbrauch in der Lieferkette zu senken. Die Arbeitshypothese legt nahe, dass eine Temperaturänderung um drei Grad Celsius eine erhebliche Auswirkung auf die Umwelt haben könnte, ohne die Qualität und Sicherheit der Lebensmittel zu beeinträchtigen. Durch die Zusammenarbeit mit Partnern aus verschiedenen Branchen wird die Koalition untersuchen, wie diese Forschungsergebnisse praktisch umgesetzt werden können. Dabei stehen der Austausch von Daten, Vorschläge für betriebliche Anpassungen, die Kooperation mit Mitgliedern und Interessengruppen sowie die Zusammenarbeit mit politischen Entscheidungsträgern und Aufsichtsbehörden im Fokus - um Aufklärung zu leisten und Interessen zu vertreten.

Verderbliche Waren stellen die grösste Geschäftseinheit von Emirates SkyCargo nach Tonnage dar. 900 bis 1.000 Tonnen frischer Lebensmittel werden täglich auf den Flügen von Emirates um die Welt transportiert. Tiefkühlkost mag dabei zwar nur einen kleinen Prozentsatz ausmachen, aber die Fluggesellschaft hat eine hervorragende Kühlketteninfrastruktur aufgebaut, firmeneigene Innovationen integriert und starke Arbeitsbeziehungen in der gesamten Lieferkette etabliert, die bei der Neugestaltung der Lieferkette für Tiefkühlkost wichtige Erkenntnisse liefern würden.

Dennis Lister, Senior Vice President of Product and Innovation, Emirates SkyCargo: „Wir sind seit langem führend im Transport von verderblichen Lebensmitteln, indem wir die globale Landwirtschaft mit ihren Kunden auf der ganzen Welt verbinden und Frische liefern, die man schmeckt. Das „Move to -15°C“-Bündnis ist ein zukunftsweisendes Konzept, das gleichgesinnte Partner zusammenbringt, um die Branche im Einklang mit den aktuellen Fortschritten in den Bereichen Technologie, Ausrüstung, Anlagen, Verpackung und mehr weiterzuentwickeln. Wir freuen uns, mit unserem Wissen und unserer Erfahrung dazu beizutragen, die nächste Phase der Lebensmittellogistik zu gestalten und gleichzeitig die Umwelt zu entlasten."

Thomas Eskesen, Chairman „Move to -15°C“-Bündnis, ergänzt: „Wir freuen uns, Emirates in unserer Initiative begrüssen zu dürfen. Die Luftfahrtindustrie spielt eine wichtige Rolle in der globalen Kühlkette, und eine führende Fluggesellschaft wie Emirates an Bord zu haben, ist für uns ein wichtiger Schritt. Ehrgeizige Klimaschutzmassnahmen in der komplexen Lieferkette für Tiefkühlkost - die die Lebensmittelproduktion, Häfen, Schifffahrt, Strassen-, Schienen- und Luftfracht, Kühllagerung und den Einzelhandel umfasst - können nur durch sektorübergreifende Zusammenarbeit erreicht werden. Mit dem Beitritt zur Koalition zeigt Emirates, dass ein Wandel möglich ist, wenn die Branchen ihre Kräfte bündeln.“

Das „Move to -15°C“-Bündnis wurde 2023 nach der Veröffentlichung des Berichts „Three Degrees of Change" ins Leben gerufen, einer wissenschaftlichen Abhandlung, die vom globalen Logistikunternehmen DP World unterstützt und unter anderem von Experten des Pariser International Institute of Refrigeration, der University of Birmingham und der London South Bank University verfasst wurde.

Emirates konzentriert sich auf nachhaltige und umweltfreundliche Initiativen, die sowohl im eigenen Betrieb als auch in der gesamten Branche Wirkung zeigen. In der Erkenntnis, dass kein Unternehmen allein weitreichende Ergebnisse erzielen kann, besteht ein wesentlicher Teil der Strategie der Fluggesellschaft darin, Lösungen für die grössten Herausforderungen in Partnerschaft mit der gesamten Branche zu finden. Neben der „Move to -15°C“-Initiative ist Emirates auch Partner des Aviation Impact Accelerator (AIA), der die erste Auszahlung aus dem 200-Millionen-Dollar-Nachhaltigkeitsfonds der Fluggesellschaft markiert, der für Forschungs- und Entwicklungsprojekte zur Verringerung der Auswirkungen von fossilen Brennstoffen in der kommerziellen Luftfahrt bestimmt ist. Emirates ist auch dem Solent Cluster in Grossbritannien beigetreten, einer branchenübergreifenden Zusammenarbeit zur Reduzierung der CO2-Emissionen und zur Herstellung kohlenstoffarmer Kraftstoffe.