Frontier meldet Verlust

Im Januar schreibt Frontier Airlines rote Zahlen: der Netto-Verlust liegt bei US$ 29,7 Millionen.

Zwar konnte die Airline im letzten Monat einen Gewinn im operationellen Bereich von US$ 2,8 Millionen erwirtschaften, insgesamt jedoch musste sie die Bilanz im mit US$ 29,7 Millionen im Minus abschliessen. Die zweitgrösste Airline am Denver International Airport hatte im April Gläubigerschutz beantragt und erwartet, diesen Status in der ersten Hälfte dieses Jahres wieder verlassen zu können. Die Kosten für die Reorganisation sind auch in der Monatsabrechnung für Januar berücksichtigt. Ohne diese sowie Abschreibungen aufgrund von Fuel Hedging Transaktionen, hätte Frontier einen Betriebsverlust von US$ 400.000 und einen Netto-Verlust von US$ 2,8 Millionen verbucht.