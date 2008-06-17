Frontier beendet Finanzjahr mit historischem Defizit

Frontier Airlines beendete im März ihr Finanzjahr mit einem Nettoverlust von USD 59,4 Millionen, das grösste Jahresdefizit ihrer Geschichte.

Die meisten Verluste entstanden im letzten Quartal. Seit April befindet sie sich in einem Konkursverfahren und fliegt unter Gläubigerschutz. Bis Ende Juni wollen sie ihren verspäteten Jahresfinanzbericht abschliessen. Im noch nicht gemeldeten vierten Quartal wurden wahrscheinlich USD 40,7 Millionen Verlust eingeflogen. Ursachen sieht Frontier bei den hohen Treibstoffpreisen und bei Kosten, die von der Tochter Lynx Aviation und einem Abkommen mit Republic Airways verursacht wurden.