Emirates mit vier täglichen Flügen nach Johannesburg

Emirates Airbus A380 (Foto: Airbus)

Emirates wird ab nächstem März einen vierten täglichen Flug nach Johannesburg und damit noch mehr Premium-Reiseoptionen auf dieser beliebten Strecke anbieten.

Seit kurzem bedient Emirates die Route zudem zweimal täglich mit dem A380-Flaggschiff und unterstreicht damit die Bedeutung der Destination Südafrika im umfangreichen globalen Netzwerk der Fluggesellschaft.

Der vierte tägliche Flug wird am 1. März 2025 aufgenommen und mit einer Boeing 777-300ER in der Drei-Klassen-Konfiguration durchgeführt. Täglich werden so 708 zusätzliche Sitzplätze auf dem grössten und verkehrsreichsten internationalen Flughafen Südafrikas angeboten. Der Flug EK767 startet um 00:10 Uhr in Dubai und landet um 06:20 Uhr in Johannesburg. Der Rückflug, EK768, startet um 10:15 Uhr in Johannesburg und landet um 20:15 Uhr in Dubai*.

Adnan Kazim, Deputy President und Chief Commercial Officer, Emirates Airline, erklärt: „Südafrika ist seit langem ein sehr beliebtes Ziel für Freizeit- und Geschäftsreisende, die von und über Dubai fliegen. Mit dem vierten täglichen Flug können wir die wachsende Nachfrage noch besser bedienen. Wir bedanken uns bei den südafrikanischen Behörden für ihre Partnerschaft und Unterstützung bei der Sicherstellung dieses neuen Dienstes, der unsere Kapazität nach Südafrika, die wir vor der Pandemie mit 49 wöchentlichen Flügen über drei Gateways angeboten haben, wiederherstellt. Wir blicken auf fast drei Jahrzehnte Marktpräsenz zurück und sind nach wie vor bestrebt, den Reiseverkehr nach Südafrika zu fördern und die Regierung in ihrem Bestreben zu unterstützen, den Tourismus zum wichtigsten Wirtschaftsfaktor und Motor für den Wandel zu machen sowie mehr Investitionen in das Land zu holen.“

Der vierte tägliche Flug unterstützt die Anbindung an das weltweite Streckennetz von Emirates mit mehr als 140 Destinationen und optimiert die Flugpläne zu wichtigen Zielen wie Dubai, Thailand und Indien sowie zu europäischen Hotspots in Grossbritannien, Frankreich, den Niederlanden und Deutschland.

Passagiere, die mit Emirates nach Johannesburg reisen, können über Codeshare- und Interline-Abkommen mit vier wichtigen Partnern weitere 60 regionale Ziele in Afrika erreichen. Die Codeshare-Vereinbarung zwischen Emirates und South African Airways wurde erstmals 1997 geschlossen und ist eine der ältesten Partnerschaften in der Geschichte der Fluggesellschaft. Sie ermöglicht reibungslose Reisen mit nur einem Ticket zu und von allen drei südafrikanischen Gateways, darunter zwölf Ziele über Johannesburg. Das Codeshare-Abkommen von Emirates mit Airlink eröffnet weitere 44 regionale Städte, während das Interline-Abkommen mit Cemair Zugang zu exklusiven Freizeitzielen wie Margate und Plettenberg Bay bietet. Ebenso ermöglicht das Abkommen mit FlySafair Reisen zu inländischen Zielen wie Port Elizabeth, East London und George.

Neben der Optimierungen für den Passagierverkehr erhöht der neue Flug auch die Frachtkapazität von und nach Südafrika mit wöchentlich weiteren 300 Tonnen Fracht im Frachtraum der Boeing 777. Emirates SkyCargo, die Frachtdivision von Emirates befördert wichtige Güter wie frisches Obst und Gemüse, Fleisch, Milchprodukte, Meeresfrüchte und frische Schnittblumen, was die Wirtschaft unterstützt und südafrikanische Unternehmen schnell, zuverlässig und effizient mit ihren globalen Kunden verbindet. Der neue Flug bietet zusätzliche Möglichkeiten, Waren zu wichtigen Zielen wie London, Madrid, Kuwait, Hongkong und Dubai zu transportieren.

Seit dem Erstflug nach Johannesburg im Juni 1995 hat sich Emirates als langfristiger Partner der südafrikanischen Luftfahrt, des Tourismus und des Handels etabliert. Seitdem hat die Fluggesellschaft ihren Betrieb ausgeweitet, die Frequenzen und Gateways nach Kapstadt und Durban erhöht und über 20 Millionen Passagiere von und zu dieser Destination befördert. Im Oktober 2011 setzte Emirates erstmals sein Flaggschiff A380 nach Johannesburg ein. Inzwischen bietet die Fluggesellschaft zwei tägliche Flüge von Johannesburg mit dem doppelstöckigen Flugzeug an.

Am Boden haben First Class und Business Class Passagiere sowie Skywards-Mitglieder Zugang zu zwei exklusiven Lounges in Johannesburg und Kapstadt. Die Fluggesellschaft bietet ausserdem einen Chauffeur-Service für alle drei Gateways in Südafrika an.

