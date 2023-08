Emirates hat weiteren A380 übernommen

Emirates Airlines konnte am 14. Oktober 2011 ihren sechzehnten Airbus A380 übernehmen, die Maschine wurde in Hamburg an Emirates übergeben.

Finanziert wurde der Airbus A380 MSN077 durch die Finanzgesellschaft Doric Nimrod Air Two Limited, welche für die Maschine 234 Millionen US Dollar bezahlt hat. In diesem Preis werden die GP7200 Triebwerke nicht enthalten sein, diese kosten pro Stück rund 16 Millionen US Dollar. Emirates hat bei Airbus 90 A380 in Auftrag gegeben. Der Superjumbo MSN077 ist in den Emiraten auf die Kennung A6-EDP zugelassen. Für Emirates ist diese A380 Auslieferung die erste im 2011, den fünfzehnten A380 hat die Fluggesellschaft aus Dubai Ende 2010 übernommen.