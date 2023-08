Emirates fliegt ab Juni nach Vietnam

Emirates hat am 4. Januar 2012 Ho Chi Minh Stadt als neues Flugziel in Südostasien angekündigt.

Die Millionenmetropole wird das 124. Ziel im globalen Streckennetz von Emirates und für die Fluggesellschaft aus Dubai die erste Destination in Vietnam. Ho Chi Minh Stadt soll ab dem 4. Juni 2012 täglich nonstop von Dubai aus angeflogen werden. Flug EK390 wird jeweils um 09.25 Dubai verlassen und wird den Tan Son Nhat International Airport um 19.20 erreichen. Der Rückflug EK391 ist jeweils um 20.50 geplant und wird am Folgetag um 0.45 in Dubai wieder ankommen. Auf der neuen Route wird jeweils ein Airbus A330-200 zum Einsatz kommen.