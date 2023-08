SkyTeam richtet sich in Amsterdam ein

Die Allianz eröffnet in der niederländischen Hauptstadt eine Dienststelle, die einige Abteilungen in sich vereint.

So sollen künftig diverse Abteilungen wie das Marketing, der Verkauf, Cargo, Kommunikation und Finanzen in Amsterdam zentralisiert sein. Die Dienststelle wird von Marie-Joseph Male, einer Air France Kaderperson, geleitet werden und soll noch vor Ende Jahr vollständig eingerichtet sein. SkyTeam sei immer sehr stolz auf ihre gemeinschaftliche Erscheinungsform gewesen, doch die zunehmende Zahl der Allianz Mitglieder machen die Einführung einer organisatorischen Struktur nötig, so Präsident Leo van Wijk. SkyTeam präsentierte ausserdem eine blau- und silberfarbene Lackierung, die mindestens ein Flugzeug jedes Mitglieds bis Ende Jahr erhalten soll.