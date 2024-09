Emirates erweitert Getränkeangebot

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Emirates ist bekannt für einen erstklassigen Bordservice. Dazu gehört auch ein umfangreiches Getränkeangebot an Spirituosen, Bier, Wein und Champagner. Seit Kurzem ergänzen zehn neue Premium-Spirituosen und Biersorten das Getränkeangebot an Bord.

In der Emirates A380 Bord-Lounge können First Class- und Business-Class-Passagiere ab sofort Stoli Elit 18 Vodka aus Lettland, The Botanist Hebridean Strength Gin aus Schottland und den sieben Jahre gereiften Rum Eminente Reserva aus Kuba geniessen. Auch Glenmorangie Signet Single Malt Scotch Whisky aus Schottland steht seit neustem für Passagiere der First Class zur Auswahl. Passagiere der Business Class können Grey Goose Vodka aus Frankreich, Glenmorangie 10 Jahre Original Single Malt Scotch Whisky aus Schottland und Kronenbourg 1664 Blanc Bier aus Frankreich probieren. Für alle Emirates-Reisende werden ausserdem der aus Russland stammende und heute weltweit produzierte Smirnoff Vodka No. 21 Red, Bombay Sapphire Gin aus England und Baileys Original Irish Cream aus Irland angeboten.

Emirates investierte mehr als 70 Millionen CHF in den vergangenen zehn Jahren in Bier und Spirituosen, um seinen Fluggästen eine grosse Auswahl und eine Reihe weltweit anerkannter Luxusmarken zu bieten, um ihr Fly-Better-Erlebnis zu verbessern. Insgesamt bietet Emirates an Bord 40 Spirituosen und Biere an, einschliesslich der jüngsten Neuzugängen auf der Menükarte, die zu den besten Spirituosen der Welt gehören. Neben diesen geniessen Emirates-Passagiere Getränke wie Bier von Heineken, Stella Artois und Tiger, Aperitife wie Martini und Campari, eine Auswahl an Whiskeys von The Dalmore, Woodford Reserve, Chivas, Jack Daniels und Johnnie Walker, zudem verschiedene Rumsorten von Ron Zacapa und Bacardi, Cognacs von Hennessey und Tesseron, Sipsmith Gin sowie Cointreau, Tia Maria und andere Liköre.

Unter all den Spirituosen konsumierten Emirates-Reisende 2023 an Bord am liebsten Chivas Royal Salute 21 Jahre Whisky aus Schottland in der First Class, Chivas Regal 18 Jahre Whisky in der Business Class und Dewar's White Label Whisky aus Schottland in der Premium Economy und Economy Class. Zudem bestellten Passagiere in der First Class und Business Class im vergangenen Jahr Tausende Cocktails. Der beliebteste Cocktail war Bloody Mary, gefolgt von Mojito, Kir Royal, Cosmopolitan, Aperol Spritz und dem Emirates Classic Champagne Cocktail.

Emirates bietet auf allen Flügen zu 140 Destinationen insgesamt 96 Premiumweine, Champagner, Portweine und Dessertweine sowie 40 Spirituosen und Biere, eine Karte mit 14 Cocktails und eine Auswahl an Softdrinks, Tee, Kaffee und frischen Säften an.

