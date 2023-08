Emirates erhält ersten A380

Heute kann Emirates seinen ersten Super Jumbo vom Typ Airbus A380 in Hamburg entgegennehmen.

Die Fluggesellschaft Emirates wird heute ihren ersten Airbus A380-800 übernehmen. Nach einer feierlichen Übergabe in Hamburg, wo der A380 die Emirates-Lackierung erhielt, wird der Stolz der europäischen Luftfahrtindustrie am morgigen Dienstag, dem 29. Juli 2008, Kurs nach Dubai nehmen. Insgesamt hat Emirates 58 A380 Großraumflugzeuge fest bestellt. Den Liniendienst nimmt der A380 von Emirates am 1. August von Dubai nach New York auf. Dort wird der neu Stolz von Emirates, ausgestattet mit 14 First Class, 76 Business Class und 399 Economy-Plätzen, auf dem Flughafen JFK landen.