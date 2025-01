Emirates baut Flüge nach Sri Lanka aus

Emirates Boeing 777-300ER (Foto: Emirates)

Emirates bietet zusätzliche Flüge von und nach Colombo, Sri Lankas an und erhöht damit die tägliche Sitzplatzkapazität um 30 Prozent.

Emirates, die größte internationale Fluggesellschaft der Welt, bietet seit dem 2. Januar 2025 einen zusätzlichen Linienflug zwischen Colombo und Dubai an. Der neu eingeführte Flug, der als EK654/655 verkehrt, erhöht die Sitzplatzkapazität auf der Strecke um 30 Prozent und unterstützt die Pläne der sri-lankischen Regierung, die Zahl seiner Besucher im Jahr 2025 erheblich zu steigern.

Die zusätzliche Verbindung wird bis zum 31. März 2025 sechsmal pro Woche angeboten. EK654 verlässt den Dubai International Airport (DXB) täglich (außer mittwochs) um 10:05 Uhr und erreicht den Bandaranaike International Airport (BIA), Katunayake um 16:00 Uhr. Alle Zeiten sind Ortszeiten. Der Rückflug EK655 startet um 22:05 Uhr in BIA und landet um 01:05 Uhr am Folgetag in DXB. Ab dem 1. April 2025 wird ein siebter wöchentlicher Flug mittwochs mit angepasster Abflugzeit um 22:05 Uhr durchgeführt, der um 00:55 Uhr in DXB ankommt, während der Rückflug von Dubai um 13:20 Uhr startet und Colombo um 19:15 Uhr erreicht.

Der zusätzliche Flug bietet Platz für bis zu 360 Passagiere mit acht Suiten in der First Class, 42 Sitze in der Business Class und 310 Sitze in der Economy Class. Damit sorgt Emirates für ein erstklassiges Kundenerlebnis bei gleichzeitig noch mehr Komfort und größerer Flexibilität durch den erweiterten Flugplan. Emirates bietet derzeit zwei Direktflüge zwischen Colombo und Dubai sowie einen dritten täglichen Flug über Male an.

Emirates und Sri Lanka Tourism verbindet eine langjährige strategische Partnerschaft, in deren Rahmen die beiden Unternehmen an gemeinsamen Initiativen und Programmen arbeiten, die den Tourismus in Sri Lanka fördern und die Bekanntheit der Destination im weltweiten Streckennetz der Airline steigern sollen. Sri Lanka Tourism hat kürzlich angekündigt, insbesondere umweltbewusste Reisende ansprechen zu wollen, indem es die reichen natürlichen und kulturellen Ressourcen der Insel hervorhebt. Darüber hinaus wird Emirates mit der Kapazitätserweiterung auf der Strecke Colombo-Dubai dazu beitragen, das Tourismusziel des Landes von drei Millionen Besuchern bis Ende 2025 zu erreichen.

Emirates nahm den Flugbetrieb nach Sri Lanka im April 1986 auf und hat die Tourismus- und Exportindustrie des Landes kontinuierlich mit Passagier- und Frachtdiensten unterstützt. Die Fluggesellschaft hat seit der Aufnahme des Flugbetriebs mehr als zwölf Millionen Passagiere von und nach Colombo befördert. Mit den vier täglichen Flügen wird Emirates auf der Strecke zwischen Colombo und Dubai, sowie retoure mehr als 2.800 Sitzplätze pro Tag anbieten und kann auf denselben Flügen bis zu 160 Tonnen Fracht transportieren.

