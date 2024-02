Emirates Flight Catering erwirbt Bustanica

Emirates Airlines Boeing 777-300ER (Foto: Emirates Airlines)

Emirates Flight Catering, eines der weltweit grössten Catering-Unternehmen, übernimmt die vertikale Indoor-Farm Emirates Bustanica samt der Verbrauchermarke Bustanica ab sofort vollständig.

Dieser strategische Schritt unterstützt die Vision der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), die Lebensmittel- und Wassersicherheit sowie die landwirtschaftlichen Kapazitäten des Landes weiter zu verbessern. Durch die Übernahme kann Emirates Bustanica vermehrt lokales Fachwissen und neuestes technisches Know-how nutzen, um den wachsenden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden.

Die vertikale Indoor-Farm Bustanica befindet sich in der Nähe des internationalen Flughafens Al Maktoum, Dubai World Central. Mit 330.000 Quadratmetern verfügt die Anlage über die Kapazität, mehr als eine Million Kilogramm qualitativ hochwertiges Blattgemüse pro Jahr anzubauen. Dies entspricht drei Tonnen pro Tag. Dabei ist der Wasserverbrauch um 95 Prozent geringer als in der herkömmlichen Landwirtschaft.

Die frischen Erzeugnisse sind unter dem Markennamen Bustanica bei allen grossen Einzelhändlern in der VAE erhältlich. Passagiere von Emirates und anderen Fluggesellschaften können sich bereits bei Salaten und weiteren Mahlzeiten von der Qualität überzeugen.

Dank seines wachsenden Angebots an Blattgemüse, Kräutern und Mikrogrün, das direkt aus der Packung verzehrt werden kann, ist Bustanica seit der Markteinführung im Juli 2022 in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu einem festen Bestandteil der Tischgespräche geworden. Alle Produkte werden ohne Pestizide oder Herbizide angebaut und sind zu 100 Prozent sauber, frisch und nährstoffreich. Bustanica produziert eine Vielzahl von Salaten, Spinat, Petersilie und Grünkohl.

Bustanica stützt sich auf leistungsstarke Technologien - maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz und andere patentierte Technologien - sowie auf ein hochspezialisiertes internes Team, zu dem Agrarexperten, Ingenieure, Gartenbauexperten und Pflanzenwissenschaftler gehören. Erst kürzlich wurde Emirates Bustanica als bevorzugter Lieferant für die COP28 ausgewählt, eine Anerkennung des Engagements für Nachhaltigkeit und Umweltverantwortung.

Über Emirates Flight Catering

Emirates Flight Catering (EKFC) betreibt am Dubai International Airport die grösste Luftfahrtgastronomie der Welt und zählt zu den führenden Unternehmen. EKFC bietet eine umfassende Palette an Dienstleistungen an, darunter Airline-Catering, Airport Dining, Private Dining und Event-Catering sowie Lebensmittelversorgung für die HORECA- und Hospitality-Industrie, ergänzt durch unterstützende Dienstleistungen wie Wäscherei. EKFC ist bekannt für das Streben nach Spitzenleistungen, Innovation und Nachhaltigkeit und liefert laufend aussergewöhnliche kulinarische Erlebnisse, die den anspruchsvollen Geschmack von Konsumenten weltweit treffen. Mit modernsten Einrichtungen, einem engagierten Team kulinarischer Experten und hochmoderner Technologie setzt EKFC auch weiterhin den Standard für Premium-Restaurants in der Luftfahrt- und Gastronomiebranche.