Emirates übernimmt 22sten Airbus A380

Emirates Airlines konnte am Montag, dem 30. Juli 2012, ihren zweiundzwanzigsten Airbus A380 übernehmen, die Maschine wurde in Hamburg Finkenwerder an die Fluggesellschaft aus Dubai übergeben.

Der Superjumbo mit der Produktionsnummer MSN101 ist in den Emiraten auf die Kennung A6-EDV zugelassen. Für Emirates Airlines ist diese Superjumbo Auslieferung die zweite im 2012. Emirates hat ihre Superjumbos mit dem GP7200 von Engine Alliance ausgestattet. Der Flag Carrier aus Dubai hat bei Airbus 90 A380 in Auftrag gegeben und könnte möglicherweise noch mehr dieser Grossraumflugzeuge kaufen.